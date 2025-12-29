２８日に行われた競馬の有馬記念（Ｇ１）は３歳皐月賞馬ミュージアムマイル（騎手クリスチャン・デムーロ）が優勝した。ネットでは事前からＴＢＳドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」を踏まえたサイン馬券で盛り上がった。ドラマの２０２５年・有馬記念の馬番「１−１４−２」などさまざまな説が流れたが…。結果は、逃げ宣言馬やスタートで出遅れた芦毛馬でもなく、３歳馬が勝利し、馬番は「４−１０−９」だった。競走馬絡