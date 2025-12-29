THE ANSWER編集部・カメラマンフォトコラム2025年は東京世界陸上が開催されるなど、陸上界で数多くの話題が生まれた。各大会を取材した「THE ANSWER」では、選手たちが生み出した印象に残るシーンをカメラマンの写真とともに振り返る。今回は5月8日から4日間、神奈川・相模原ギオンスタジアムで行われた第104回関東学生陸上競技対校選手権（関東インカレ）。男子2部1万メートル、青学大の安島莉玖（あんじまりく、2年）が28分1