プロフィギュアスケーター、女優の本田真凜が27日までにインスタグラムを更新。大人な雰囲気のオフショットを公開すると、ファンから「可愛い」の声が相次いだ。【別カット】本田真凜、大人な魅力が炸裂（4枚）本田が投稿したのは、メイクアップした自身のソロショット。写真にはノースリーブ＆デニムパンツというコーディネートの彼女が、つやつやリップの大人っぽい雰囲気でカメラを見つめる姿が複数収められている。彼女