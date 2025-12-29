サッカー元北朝鮮代表ＦＷ鄭大世（チョン・テセ）氏が現在の借金額を告白し、衝撃が走った。２８日放送のフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャンＳＴＡＲＴＯ・青学女子参戦！４×２００ｍリレー」（午後７時）にチームサッカーのメンバーとして出演。過去に３億円を超える借金があると番組で明かしていた鄭大世氏。今回の賞金１００万円の使い道を問われると、「借金返済です」とキッパリ。「頑張って２億５０００万円まで返し