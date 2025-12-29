スピードスケート男子５００メートルでミラノ・コルティナ五輪代表の新濱立也（高崎健康福祉大職）が全日本選手権から一夜明けた２９日、長野市で取材に応じた。妻でカーリング女子、ロコ・ソラーレの吉田夕梨花も同席。吉田は９月のカーリング最終予選代表決定戦で敗れた。夫婦での五輪は逃したがミラノの舞台を夫に託した。「腹をくくってスタートラインに立っていた。どうにか約束を果たしたい、ミラノに妻を連れて行きたい思