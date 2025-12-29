Mrs. GREEN APPLEが、TVでパフォーマンスした「ダーリン」と「GOOD DAY」の映像をYouTubeチャンネルに同時公開した。「ダーリン」は、2024年12月25日に放送されたNHK総合「Mrs. GREEN APPLE 18祭」にて披露された映像。1000人の18歳世代の『本音』とそれに答えるミセスの想いがぶつかり重なりあって、大きなエネルギーが生まれたライブになった。なお「ダーリン」は、『第67回輝く！日本レコード大賞』で披露される予定だ。そして