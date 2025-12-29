◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル）重賞初挑戦だった前走アイルランドＴでも半馬身差２着と全く見劣ることのなかったアンゴラブラック（牝４歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）はここでも好戦必至だろう。これまでの戦績は【４・２・０・１】で、唯一馬券圏内を外したノエル賞（４着）もかなり縦長な特殊な展開だったことを考えれば、参考外と言っていい。前走が負けて強しの内容。遅い