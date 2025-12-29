YOSHIKIが、日本時間12月30日23時30分から、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本を含む全世界）で配信される「YOSHIKI CHANNEL」にて、先日発表されたYOSHIKIのクラシカルコンサート開催決定を祝して、「YOSHIKI CHANNEL 2025総集編 大晦日25時間スペシャル生放送」を実施することを発表した。番組では、2025年にYOSHIKI CHANNELで放送された膨大な映像の中から、厳選された名場面や貴重映像を一