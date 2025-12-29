山梨県名物として人気の高い信玄餅。かつて「甲斐の虎」と恐れられた戦国大名・武田信玄と、どんなゆかりがあるのでしょうか。ところで信玄の名がついた食べ物は、信玄餅だけではありません。今回は信玄の名を冠する食べ物などを紹介。皆さんは、いくつ知っていますか？信玄豆腐信玄豆腐（高野豆腐。イメージ）いわゆる凍り豆腐（高野豆腐、凍み豆腐とも）のことで、保存がきくことから信玄が兵糧として注目したと言います。特に信