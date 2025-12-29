讃岐が新ユニフォームを発表カマタマーレ讃岐は12月26日、J2・J3百年構想リーグのユニフォームを発表した。クラブはデザインテーマについて、「香川県最大の観光地『こんぴらさん (金刀比羅宮)』に設定しました。モチーフは琴平の高灯籠」と発表し、「ユニフォームにデザインされた高灯篭を道標にチーム1つになって航海を迷わずに進めていきます」と、新シーズンへの意気込みを発表した。百年構想リーグから讃岐のユニフォーム