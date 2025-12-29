「まさか私の親友をレイプするなんて」【写真をもっと見る】夫が女友達に性的暴行…「お金持ちと結婚したのに不幸になった30代女性」お金があれば幸せになれる――そう信じて疑わない人は多い。だが阿部恭子氏が支援の現場で見てきたのは、「お金があるからこそ壊れていく家族」だった。新刊『お金持ちはなぜ不幸になるのか』（幻冬舎）より、裕福な家庭に嫁ぎながら、静かに追い詰められていった30代女性のケースを紹介する。