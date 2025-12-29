富山がポルティモネンセからFWキム・テウォンを完全移籍で獲得カターレ富山は12月28日、ポルトガルのポルティモネンセSCからU-23韓国代表FWキム・テウォンが完全移籍で加入することを発表した。明治安田Jリーグ百年構想リーグおよび2026/27シーズンからの加入となる。若き才能の電撃移籍に、ファンからは「まさか富山に来てくれるとは…」「凄い子来たな」と大きな反響を呼んでいる。20歳のキム・テウォンは、23-24シーズンか