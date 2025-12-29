＜3＞米海兵隊、AH−1Z攻撃ヘリコプターで射程距離300キロ巡航ミサイル試験L3ハリスが12月19日、米海兵隊が2025年9月にAH−1Zヴァイパー攻撃ヘリコプターでレッドウルフ（Red Wolf）ミサイルを低高度で発射する試験を実施したと公開した。大西洋の試験場で行われた試験で、AH−1ZはL3ハリスが開発した低費用の巡航ミサイル、レッドウルフを発射し、海上の標的を打撃するのに成功した。今回の試験発射は、AH−1Zのようなヘリコプタ