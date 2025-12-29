〈「日本に帰ろう」デビュー前に“脱走”を計画→意外な結果に…15歳で韓国に渡ったTWICEサナ（29）がK-POPスターになるまで〉から続く12月29日、TWICEのサナが29歳の誕生日を迎えた。数々のブランドのアンバサダーを務めるなどファッションアイコンとしても活躍し、インスタグラムのフォロワー数は日本人女性でトップクラスだ。サナが世界中から注目される、その理由とは？韓国エンタメウォッチャーでライターのK-POPゆりこ氏