埼玉県蓮田市の東北自動車道で、乗用車が道路上にいた男性をはね、男性は死亡しました。きょう午前4時半ごろ、東北道下り線・蓮田サービスエリア付近で「歩行者と車の事故」と通報がありました。警察によりますと、60歳の男性が運転する乗用車が道路上にいた20代から30代くらいの男性をはね、男性はその場で死亡が確認されました。この事故の影響で、東北道は一部区間で通行止めになっていましたが、現在は解除されています。警察