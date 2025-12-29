戦後80年という大きな節目の年を迎えた今、戦争の記憶を次世代へどう継承していくかが改めて問われている。【写真】あばら骨がクッキリ浮き出た日本兵、米軍に投降する白旗の少女…あまりにショッキングな“カラー化された戦時下の写真”を一気に見るAI技術を駆使してモノクロ写真をカラー化し、戦争体験者との対話を重ねながら、当時そこに確かにあった日常や失われた記憶を鮮やかによみがえらせる「記憶の解凍」プロジェクト