ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、アメリカのトランプ大統領とゼレンスキー大統領が首脳会談を行いました。焦点の和平計画で合意には至らず、協議を継続することを確認しました。会談はフロリダ州のトランプ大統領の私邸で開かれ、終了後、2人は共同で会見を行いました。アメリカトランプ大統領「とても厄介で難しい問題が2つほどあるが、順調に進んでいる。きょうは多くの進展があった」トランプ大統領は協議の進展を強調したも