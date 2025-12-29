秋篠宮家の次女・佳子さまは12月29日に31歳の誕生日を迎え、天皇陛下に挨拶に向かわれました。29日午前11時ごろ、皇居に到着した佳子さまは、集まった人たちの祝福に笑顔で手を振り、御所に向かわれました。御所では陛下と長女の愛子さまに誕生日の挨拶をされたということです。佳子さまはこの1年、宮中晩餐会や愛子さまとの鴨場接待をはじめ、国際親善に努めたほか、香川県にあるハンセン病の療養所を訪れ差別の歴史を学び、入所