＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール38度目の出場となる郷ひろみ（70）が会見冒頭、「ご報告があります」と切り出して「25年の紅白歌合戦で一区切りを僕自身付けたいと思っています」と紅白卒業を宣言した。淡々とながら、郷らしく明るく努めて「紅白は特別なステージ。挑戦もあった。多くの機会をいただいて成長できる場だった。僕自身が感じたように、これからは若い人が同じような気持ちで挑戦してほしい。（後