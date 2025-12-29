オリオンツアーは、「オリオンツアー年越し大バーゲン」を12月26日午後3時から2026年1月19日午後5時まで開催している。関東発の航空機利用ツアーでは、JAL利用の札幌2日間が11,900円から、徳島2日間が15,100円から、沖縄本島3日間が18,100円からなど。さらに1月出発の旅行に使える「JAL1月出発直前割引」クーポンを併用でき、1名につき1,000円割り引く。北海道・東海・関西・九州発のほか、スキーツアーやバスツアーの設定もある。