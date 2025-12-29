川崎フロンターレのDF田邉秀斗は、東京ヴェルディに完全移籍することが決まった。29日に両クラブが発表した。現在23歳の田邉は静岡学園高校の2年時に全国高等学校サッカー選手権大会を制し、卒業後の2021年から川崎Fに加入。しかし、出場機会を得ることはできず、2022年後半からはジェフユナイテッド千葉に期限付き移籍した。2023年3月から川崎Fに復帰したが、レギュラー定着とはならず、2025シーズンはJ1リーグで9試合の出場