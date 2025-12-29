鹿島アントラーズは12月29日、須藤直輝が高知ユナイテッドSCへの期限付き移籍期間を満了し、鹿島との契約期間満了に伴い、今シーズン限りでチームを離れることを発表した。高校時代は昌平で10番を背負い、卒業後の2021年に鹿島に加入した須藤。22年はツエーゲン金沢にレンタル移籍し、23年に鹿島に復帰。25年は高知でプレーしていた。23歳MFは鹿島の公式サイトで「まず、J１リーグ優勝おめでとうございます」と祝福。「先輩