占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）不足、未完成もアリでいく。あなたは十分に頑張っています。隣の芝が青く見えそう。みんなができていること、普通はもう終わらせていることが永遠にできない気がして、落ち込んでしまうかも。でも、冷静に振り返ってみればいいのです。「あの時、ああしていれば！」的