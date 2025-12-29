ブレーブス戦でも圧巻の投球を見せつけた山本。その内容が大きな反響を生んだ(C)Getty Images2025年シーズンを改めて振り返ると、山本由伸の投球は一つの結論に行き着く。なぜ打てなかったのかではなく、打てる理由を探す方が難しい投手だったという事実だ。数字は静かに、しかし雄弁に語る。防御率0点台、圧倒的な被打率と奪三振率――巨額契約の理由は結果として明確に可視化された。【動画】敵打者は呆然…山本由伸が圧巻のコ