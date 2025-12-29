来季以降の現役続行を表明した渡辺倫果(C)Getty Imagesフィギュアスケート女子で2026年ミラノ・コルティナ五輪の日本代表最終選考会を兼ねた全日本選手権で、7位だった渡辺倫果が12月28日、自身のインスタグラムを更新。来季以降の現役続行を表明した。【写真】現役続行を表明したフィギュア渡辺倫果の投稿をチェック23歳の渡辺は、21日まで開催されていた全日本選手権で、ショートとフリーで計3本のトリプルアクセルを着氷。