１２月２９日未明、大阪府高槻市の住宅で火事があり、住人の男性とみられる１人が死亡しました。２９日午前１時半前、高槻市弥生が丘町で「煙が上がっていてにおいがする」と近くの住民から消防に通報がありました。警察などによりますと木造２階建ての住宅から火が出て消防車など１４台が出動。火は約４時間後に消し止められましたが、住宅がほぼ全焼しました。（近隣住民）「相当火が上がっていて、窓の隙間から火が噴き出