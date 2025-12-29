今年の年末年始は、西高東低の冬型の気圧配置となり、日本海側の地方は雲が多くて雨や雪が降り、太平洋側の地方では概ね晴天が続き、沖縄地方は曇りや雨に日が多いという、全国の天気は冬特有の３分割になりそうです。ただ、今年の年末年始は、冬型の気圧配置になるといっても、強い寒気が南下して大雪の心配があるのは、直前と最後です。年末年始を故郷などで過ごしたいと早めに移動をされた方の中には、強い寒気の南下による大雪