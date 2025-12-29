昭和を代表するスターの一人として、忘れてはならないのが、プロレスラーの力道山だ。1年に満たない結婚生活だったが、そんな夫のすべてを背負い、継承してきた存在が、妻の田中敬子さんである。84歳の今もお元気で、当時を伝え、現在をはつらつと生きている彼女に、近況を聞いた─。【写真】レジェンドだらけ！力道山の凄すぎる交友関係暴力団員に刺され、その傷がもとで39歳の若さで急死大相撲力士からプロレスラーに転身