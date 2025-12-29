歌手の郷ひろみ（70）が29日、今年の大みそかを最後にNHK紅白歌合戦から勇退することを発表した。今回が38回目の出場。紅白の歴史に刻まれる数々の記録を打ち立ててきた。1973年に「男の子女の子」で初出場して以来、出場回数38回は歴代7位で、白組では5位。歴代1位は通算51回の北島三郎。今回出場する歌手の中では48回の石川さゆり（67）に次ぐ2位。これまでの紅白で一番多く歌ってきたのは代表曲「2億4千万の瞳―エキゾチ