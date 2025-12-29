■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）2回目の出場となる5人組ガールグループ・ILLITがリハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。【全身ショット】美脚も…“NOT CUTE ANYMORE”なブラックコーデなILLITILLITは今年、日本デビューも果たすなど日本での活動に励んできた。MOKAは「初めて単独公演を日本でさせていただき、夢がかなったなと思います」と笑顔を見せた。さらに、同会見恒例