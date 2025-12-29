「第７６回紅白歌合戦リハーサル」（２９日、ＮＨＫホール）４回目の出場となったＢＥ：ＦＩＲＳＴは６人体制になってから初めての紅白で、リハーサルでは多くの窓から人影が見える背景の中で「夢中」をしっとりと歌唱した。ＬＥＯは「ＢＥ：ＦＩＲＳＴはダンス＆ボーカルグループで、歌って踊ることが多い。今回は歌一本でやらせていただく。歌一本でもできるんだぞというＢＥ：ＦＩＲＳＴを知っていただける」と意気込み