今月23日、さいたま市で、横断歩道を渡っていた男性が車にはねられ死亡したひき逃げ事件で、警察はトラック運転手の男を逮捕しました。逮捕されたのは、静岡県裾野市のトラック運転手・木部拓海容疑者（28）です。木部容疑者は23日未明、さいたま市岩槻区の交差点をトラックで右折する際、横断歩道を渡っていた吉原隆仁さん（61）をはね、死亡させたうえ、そのまま走り去った疑いがもたれています。警察によりますと、現場にブレー