男性ダンスボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」が２９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを終えて取材に応じた。４年連続４回目の出場で、ドラマ主題歌としてヒットした「夢中」を披露する。ＬＥＯは「ダンス＆ボーカルグループということで歌って踊ることが多いんですけど、今回は歌１本でやらせていただきます。歌だけでも見せられるんだぞというＢＥ：ＦＩＲＳＴをたくさんの方に