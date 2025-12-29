「ウルトラマン」と並ぶ特撮ヒーローの原点である「仮面ライダー」は、1971年に放送が開始された。現在も続く仮面ライダーシリーズでは、通常のテレビシリーズと共に劇場版が製作されるのが恒例となっているが、劇場版の原点と言えるのが、1972年春の「東映まんがまつり」で公開された「仮面ライダー対ショッカー」である。今回東映チャンネルで、美しく高画質化した4Kリマスター版が放送されるが、ここで改めて本作の見どころをご