あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「恋愛リアリティショー」の略語は？「恋愛リアリティショー」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字ですよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「恋リア」でした！恋リアは、ドラマのような台本や演出がないのが特徴で、動画配信サービスを中心に