大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。１９年ぶりの出場となるＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥは「イケナイ太陽」を披露する。７月に同曲の新しいミュージックビデオを公開し、リバイバルヒット。平成を彩った熱い名曲でステージを大いに盛り上げる。