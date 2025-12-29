漫才頂上決戦「Ｍ−１グランプリ２０２５」の裏側に密着したテレビ朝日系「Ｍ−１グランプリ２０２５アナザーストーリー」が２８日に放送され、王者となったお笑いコンビ「たくろう」に、カメラが迫った。ボケの赤木裕とツッコミのきむらバンドで２０１６年に結成。１年先輩のきむらが「この人となら何か人と違うことをやれるんじゃないかという期待感がふくらんで」猛アタックをかけた。初めて挑んだＭ−１で３回戦進出、２