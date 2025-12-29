◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル）前走の新潟牝馬Ｓを勝利したカネラフィーナ（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フランケル）は、抽選対象だった秋華賞で無念の除外。当時、１週前追い切りに騎乗した石川裕紀人騎手が手応えを感じ、「とりあえず入ってもらいたい」と“何とかＧ１出走を”と願っていた姿が忘れられない。２４年１１月の２歳未勝利から前走まで破竹の４連勝。前走時に鞍上は