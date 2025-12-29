『少し愛して、なが〜く愛して』──わずか15秒のウイスキーのCMに出演し一世を風靡した女優・大原麗子さん（享年62）。衝撃の孤独死から16年、2025年11月には『アナザーストーリーズ 運命の分岐点』（NHK BS）で彼女の特集が組まれるなど、今なおファンを魅了し続けている。 【画像】大原麗子の自宅豪邸内部「アンティーク雑貨や高級ソファーを設えた大女優らしい部屋」デビュー以来、数多くの映画、ドラマ、CMに出演。華