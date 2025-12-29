あなたは読めますか？突然ですが、「蠢く」という漢字読めますか？「春」という字が入っているにも関わらず、どこか不気味な印象を与えるこの漢字。読み方を知らないと、思わず立ち止まってしまうかもしれません。気になる正解は……「うごめく」でした！「蠢く」という言葉は、「虫などがもぞもぞと絶えず動くこと」や、「多くのものが不気味に動き回ること」を意味します。また、陰謀や悪事が密かに進行する様子を比喩的に表す際