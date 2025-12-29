あなたは読めますか？突然ですが、「僥倖」という漢字読めますか？めったに使われない言葉ですが、小説やニュースなどで見かけることがあり、語彙力を試される難読漢字です。気になる正解は……「ぎょうこう」でした！「僥倖」とは、「思いがけない幸運。たまたま得た幸い」という意味です。単なる幸運ではなく、努力や期待に反して、偶然にもたらされた良い出来事を指します。例えば、「彼の命が助かったのは、まったくの僥倖であ