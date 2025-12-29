お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が26日配信のABEMA「パーラーカチ盛りABEMA店」にゲスト出演。“エセパチンカー”芸人として大物芸人を実名告白した。同番組は“パチンコ店”を舞台にしたパチンコ・パチスロバラエティー。番組ではパーラー設定のため、見取り図・盛山晋太郎、さらば青春の光の森田哲矢、東ブクロの3人が社員で、瀧山あかねアナがバイトという役を務めている。この日はパーラーカチ盛りが誇るパチンコ