11月の三重県内の有効求人倍率が発表され、10月を0.01ポイント上回って1.17倍となり、2カ月ぶりに増加となりました。三重労働局の発表によりますと、11月は有効求職者が減少し有効求人数が増えたため、県内の有効求人倍率は、前の月を0.01ポイント上回って1.17倍となりました。有効求人数の増加は2カ月ぶりで、有効求職者数の減少は3カ月連続です。産業別では、介護施設のオープンなどを受け医療・福祉の新規求人数が4カ月ぶりに増