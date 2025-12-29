大学生が、帰省中に市内の小学生に勉強を教える「地域未来塾」が三重県熊野市で開かれました。熊野市では、毎年8月と12月に市内の小学4年生から6年生を対象に、地元出身の大学生が国語と算数の勉強を教えています。今年の冬は、3日間で延べ約80人が参加。現役の学生10人が講師を務め、うち8人は教員を志望しているということです。子どもたちは学年別にワークシートの問題を解いて勉強を進め、問題を解いている間、分からない点を