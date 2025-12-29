部下の男性職員にパワハラを行ったとして、三重県松阪市の女性職員(43)が、26日付けで停職1カ月の懲戒処分となりました。停職1カ月の処分を受けたのは、松阪市健康福祉部に勤務する係長級の女性職員(43)です。松阪市によりますと、この女性職員は去年4月から1年間にわたり20代の部下の男性職員に対し、会議室のカギをかけて入室を妨げたりしたほか、恋人の有無を聞いたり、特徴のある外見をスマホで撮影したりしたということです。