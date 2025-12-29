全国高校ラグビー大会が東大阪市の花園ラグビー場で27日開幕し、三重県代表の四日市工業高校が埼玉県第1代表の昌平高校と1回戦で対戦しました。5大会ぶり2回目の花園出場となった赤のジャージ四日市工業は、試合序盤から相手の強力フォワードに押し込まれ、前半だけで6つのトライを奪われます。流れを変えたい四日市工業は、持ち前の粘り強いディフェンスで反撃のチャンスをうかがいますが、最後まで得点をあげることができず0対83