今年も残すところあとわずか。海産物などをお値打ちに販売する年末の大売り出しが27日、三重県菰野町で開かれ、多くの買い物客でにぎわいました。水産物の加工販売を手がける「あづまフーズ」が、地域への感謝の気持ちを込めて行っている年末恒例のイベントです。会場にはあづまフーズのほか、地元の業者らもブースを並べ、年末年始に楽しめるカニや数の子などの海産物や日本酒、精肉など様々な商品がお値打ちに並びます。あづまフ