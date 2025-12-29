学生時代、クラスに少し変わった子がいたことはありませんか。最初は距離を置いていたのに、気づけばその変わった性格に影響を受けて惹かれてしまうことも…。みりこさんがX（旧Twitter）に投稿した『犬の仮面をつけた女子高生がヒーローになる話』は、犬の仮面を被ることを決意するちょっと変わった女子高生イヌコの話です。【漫画】『犬の仮面をつけた女子高生がヒーローになる話』（全編を読む）物語は女子高生のイヌコが「犬の