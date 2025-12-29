小学生から高齢者までが卓球の腕を競う「百五銀行杯争奪卓球大会」が、28日、三重県津市で開かれました。開会式では、津市に本店をおく百五銀行の浦田康寛専務が「今後も卓球の魅力を通じて、津市が活力あふれる地域になることを願っています」と挨拶しました。この大会は、スポーツ振興に貢献し豊かな地域社会の実現を目指そうと毎年、開かれているもので、今年は県内外の小学5年生から70歳代まで幅広い世代の158チーム約760人が