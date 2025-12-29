トヨタ「小さいランクル」に熱視線！2025年10月末に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」にて、トヨタ新型「ランドクルーザーFJ（以下、ランクルFJ）」のプロトタイプが披露されました。全長が4.5m台と「ランクル」ファミリーでは小さい部類に入ることから非常に注目されています。【画像】超カッコイイ！ これが「小さなランドクルーザーFJ」です！（30枚以上）どのようなモデルなのでしょうか。ランクルFJ